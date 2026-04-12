Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı tamamen kontrolümüz altında

4 saat önce

İran, dünyanın ana enerji damarı olan Hürmüz Boğazı'nın tamamen ülke güvenlik güçlerinin kontrolü altında olduğunu belirtirken, yapılacak herhangi bir askeri hatada düşmanların bu boğazda "ölümcül bir fırtınanın" içinde mahsur kalacağı konusunda sert bir uyarıda bulundu.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 12 Nisan 2026 Pazar günü, "X" sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bölgedeki tüm deniz trafiği, İran silahlı kuvvetlerinin yakın takibi ve tam kontrolü altındadır." ifadelerini kullandı.

Mesajla birlikte paylaşılan videoda, savaş gemilerinin İran güçlerinin hedef menzilinde olduğu görülürken şu not düşüldü:

"Düşman herhangi bir yanlış hamlede bulunursa, Hürmüz Boğazı'nda ölümcül bir fırtınanın ortasına düşecektir."

Devrim Muhafızlarının bu sert çıkışı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na deniz ablukası uygulanması talimatını vermesinin ardından geldi. Bu gelişme, Tahran ile Washington arasındaki gerilimi yeni bir aşamaya taşıdı.

Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticareti için dünyanın en stratejik noktalarından biri olarak kabul ediliyor ve bölgedeki herhangi bir çatışma, küresel enerji güvenliği için büyük bir tehdit oluşturuyor.