Başkan Barzani’den yeni Keldani Patriği’ne tebrik mesajı

4 saat önce

Başkan Mesud Barzani, Dünya Keldani Kilisesinin yeni Patriği olarak seçilmesi vesilesiyle Patrik Mar Paul III Nona'yı kutladı.

Mesajında, "Dünya Keldani Kilisesinin yeni Patriği olarak seçilmesi vesilesiyle, Patrik Mar Paul III Nona'yı ve Kürdistan, Irak ve dünyadaki tüm Keldani Kilisesi mensuplarını içtenlikle tebrik ediyor ve başarılar diliyorum." ifadelerini kullanan Başkan Barzani, Irak ve Kürdistan'da bileşenler arasında birlikte yaşama ve hoşgörü ruhunun derinleştirilmesinin önemini vurguladı.

Bu vesileyle, Irak ve Kürdistan'daki Hristiyanların ve diğer tüm dini toplulukların hak ve taleplerine olan desteğini bir kez daha yineleyen Mesud Barzani, "Hiç kuşkusuz Kürdistan, tüm topluluklar arasında bir arada yaşama, kardeşlik ve birlik kültürünün savunucusu olmaya devam edecektir." dedi.