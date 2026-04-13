Mısır ve Pakistan'dan gerilimi düşürme vurgusu

Mısır ve Pakistan dışişleri bakanları, bölgede gerilimi azaltma çabalarının artırılması ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar arasında yapılan telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ve ABD-İran görüşmeleri ele alındı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre iki bakan, bölgesel durumun hassasiyetine dikkat çekerek, diplomatik sürecin güçlendirilmesi ve diyaloğun öncelik haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, gerilimi azaltmak için ortak çabaların sürdürülmesi ve ateşkesin korunması konusunda mutabık kalındı.

Mısır ve Pakistan dışişleri bakanları ayrıca diplomasi yoluyla çözümün tek seçenek olduğunu vurgulayarak, bölgesel istikrarın sağlanması için koordinasyonun devam edeceğini belirtti.

İshak Dar, gerilimleri azaltmak için "Mısır, Pakistan ve Türkiye" arasındaki yüksek düzeydeki koordinasyonu övdü.

Abdulati ise Pakistan'a görüşmelere ev sahipliği yapma çabalarından dolayı teşekkür etti ve Kahire'nin bölgesel güvenliği desteklemek için devam eden koordinasyona olan bağlılığını yineledi.