İran'dan Trump'ın "deniz ablukası" kararına ilişkin açıklama

Hatemu’l-Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD'nin deniz ablukasını "yasa dışı" ve "korsancılık" olarak nitelendirerek, ABD-İsrail bağlantılı gemilere Hürmüz Boğazı'ndan geçme izni verilmeyeceğini söyledi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaş yönetiminden sorumlu birimi Hatemu’l-Enbiya Karargahı Sözcüsü Zülfikari, bugün (13 Nisan 2026 Pazartesi), ABD Başkanı Donald Trump'ın "deniz ablukası" kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İran Silahlı Kuvvetleri, Fars Körfezi ve Umman Denizi'ndeki limanların güvenliğinin ya herkes için ya da hiç kimse için olduğunu açık ve kesin bir şekilde ilan eder. İran'ın Fars Körfezi ve Umman Denizi sularındaki limanlarının güvenliği tehdit edilirse bölgedeki hiçbir liman güvende olmayacaktır." tehdidinde bulunan Zülfikari, ABD-İsrail bağlantılı gemilere Hürmüz Boğazı'ndan geçme izni verilmeyeceğini belirtti.

Trump'ın "deniz ablukası" kararına tepki gösteren İbrahim Zülfikari, “Amerika'nın deniz seyrüseferine ve uluslararası sularda geçişe getirdiği kısıtlamalar yasa dışı ve korsanlık örneğidir.” dedi.

ABD Başkanı Trump, dün sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile sabahın erken saatlerinde başlayıp gece boyu, yaklaşık 20 saat sürdüğünü aktardığı müzakerelerle ilgili açıklama yapmıştı.

İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmeye isteksiz olduğunu kaydeden Trump, "Birleşik Devletler Donanması, derhal Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacak." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da bugün saat 17.00'de İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.