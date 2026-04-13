Akre’de Runaki projesinden 42 binden fazla kişi yararlandı

Runaki projesi kapsamında Akre’de, 1 Nisan’dan bu yana tüm bölgelerde 24 saat kesintisiz elektrik sisteminin devreye girdiği bildirildi.

Akre Elektrik İşletmesi Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Akre ilçe merkezi, Bıcil, Dinarte ve Girdasên nahiyeleri ile sınırdaki tüm köylerin bu hizmetten yararlandığı belirtilirken, sisteme dahil olan abone sayısının 42 bin 205’i aştığı kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki 180 elektrik jeneratörünün faaliyetlerinin durdurulduğu, bunun da bölge havasının temizlenmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi açısından önemli bir faktör olduğu ifade edildi.

Açıklamanın sonunda, vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla elektrik faturalarında indirim yapılacağı belirtildi. İndirim oranları şu şekilde uygulanacak:

İlk ay için %50

İkinci ay için %25

Üçüncü ay için %15

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin elektrik sorununu çözmeye yönelik çabaları kapsamında, tüm bölgelere 24 saat elektrik sağlamak amacıyla "Runaki projesi" hayata geçirildi.

Söz konusu proje, başlangıçta Erbil ve Süleymaniye'nin birkaç mahallesinde başlatılmış, ardından diğer bölgelerde hayata geçirildi. Projenin temel amacı, özel jeneratörlere olan bağımlılığı azaltmak, akıllı sayaçlar aracılığıyla elektrik dağıtımını düzenlemek ve çevreyi korumak. Bu yılın sonuna kadar Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm vatandaşların bu hizmetten yararlanması hedefleniyor.