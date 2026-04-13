Bahreyn, Irak Maslahatgüzarı'nı protesto için bakanlığa çağırdı

Bahreyn Krallığı, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkese rağmen, Irak topraklarından Körfez ülkelerine yönelik gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırılarını protesto etmek amacıyla Irak'ın Manama Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ahmed İsmail'i resmen bakanlığa çağırdı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, bugün (13 Nisan 2026 Pazartesi) Ahmed İsmail'i çağırarak kendisine sert bir protesto notası verdi. Bahreyn resmi haber ajansı (BNA), ülkenin "Irak topraklarından Bahreyn'e ve diğer Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerine yönelik devam eden İHA saldırılarını" şiddetle kınadığını duyurdu.

Suudi Arabistan'ın da 12 Nisan Pazar günü aynı gerekçeyle Irak temsilcisini çağırmasının ardından Bahreyn, iki gün içinde bu adımı atan ikinci Arap ülkesi oldu. Manama, Bağdat'tan bölgesel istikrarı tehlikeye atan bu tehdit ve saldırılara karşı "acil ve sorumlu bir şekilde" hareket etmesini talep etti.

Irak, ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşta ana çatışma sahalarından biri haline gelmiş durumda. Bağdat'taki ABD üsleri ve büyükelçiliği, İran yanlısı silahlı gruplarla eş zamanlı olarak defalarca hedef alındı. Irak'taki silahlı gruplar geçici ateşkes süresince saldırılarını durduracaklarını açıklamış olsalar da Körfez ülkelerine yönelik devam eden İHA saldırıları bu vaatle çelişiyor.

Öte yandan, geçtiğimiz ay Bahreyn, Ürdün, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve BAE ortak bir bildiri yayınlayarak Irak Hükümetinden, komşu ülkelere saldırmak için Irak topraklarını kullanan silahlı grupları engellemek adına ciddi adımlar atmasını talep etmişti.