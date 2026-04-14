Başbakan Barzani: Kazanımlarımız kimsenin lütfu değil, şehitlerimizin eseridir

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Enfal Soykırımı’nın 38. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Irak Hükümetine kurban yakınlarının tazmin edilmesi noktasında anayasal sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Başbakan Mesrur Barzani, 14 Nisan 2026 Salı günü, Enfal Kurbanlarını Anma Günü dolayısıyla resmi bir mesaj yayımladı.

Enfal saldırılarının insanlık tarihinin en vahşi etnik temizlik ve soykırım hareketlerinden biri olarak nitelendiren Başbakan Barzani, bu acının Kürt halkının hafızasında tazeliğini koruduğunu vurguladı.

Enfal’in yarattığı tahribata dikkat çeken Başbakan Barzani, eski Irak rejiminin sistematik saldırıları sonucu on binlerce masum insanın katledildiğini ve binlerce köyün haritadan silindiğini hatırlattı.

Mesrur Barzani, bugünkü kazanımların tarihsel bir bedeli olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu soykırım ve katliamlar her zaman hafızamızda kalmalıdır. Gelecek nesillerimiz bilmelidir ki; bugünkü kazanımlarımız kolay elde edilmemiştir ve kimse bunları bize bir lütuf olarak sunmamıştır. Bu kazanımlar, Kürdistan’ın binlerce onurlu şehidinin yürüttüğü mücadelenin ve akıttığı kanın bir sonucudur."

Mesajında Irak Hükümetine de seslenen Başbakan Barzani, anayasal yükümlülüklere işaret ederek, Enfal kurbanlarının ailelerinin maddi ve manevi haklarının teslim edilmesi gerektiğini savundu.

Başbakan Barzani, "Irak Hükümetinin ahlaki ve anayasal sorumluluğunu yerine getirmesi, Enfal mağdurlarının yakınlarını ve şehit ailelerini layıkıyla tazmin etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." dedi.

Başbakan Barzani, mesajını, "Enfal'in 38. yıl dönümünde; Enfal kurbanlarının ve tüm Kürdistan şehitlerinin aziz ruhlarına selam olsun." sözüyle sonlandırdı.