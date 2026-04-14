Başkan Barzani: Enfal, şimdiki ve gelecek nesiller için önemli bir derstir

Başkan Mesud Barzani, Enfal vahşetinin gelecek nesiller için asla unutulmaması gereken bir ders olduğunu belirterek, kimyasal saldırılardan demografik değişime kadar geniş bir yelpazede uygulanan sistematik zulmün tarihsel izlerine dikkat çekti.

Başkan Barzani, 14 Nisan 2026 Salı günü, Enfal saldırılarının 38. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

"Enfal, tüm Kürdistan halkının kalbinde derin bir yaradır. Irak’ın önceki yetkilileri tarafından Kürdistan halkına karşı sistematik ve amaçlı bir şekilde uygulanan en büyük suçlardan biridir.” diyen Başkan Barzani, bu insanlık dışı eylem sonucunda 182 bin Kürt vatandaşının hiçbir suçları olmaksızın, sadece Kürt oldukları için şehit edildiğini belirtti.

Başkan Barzani, "Kimyasal saldırılar, Araplaştırma, zorla yerinden etme, demografik yapıyı değiştirme, binlerce köyün yıkılması ve Kürdistan’daki yaşamın tüm temellerinin yok edilmeye çalışılması, önceki Irak Hükümetinin Kürdistan halkına karşı işlediği diğer suçların bir parçasıydı." dedi.

Enfal’in çok büyük bir zulüm, aynı zamanda mevcut ve gelecek nesiller için hiçbir koşulda unutulmaması gereken önemli bir ders olduğunun altını çizen Başkan Barzani, “Bu suçun uluslararası düzeyde soykırım olarak tanınması ve Irak düzeyinde de bu suçların Kürdistan halkına karşı bir daha asla tekrarlanmayacağına dair güvence verilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

"Halkımıza karşı gerçekleştirilen Enfal ve soykırımın tazmin edilmesi Irak devletinin üzerindeki bir görevdir." sözünü yineleyen Başkan Barzani, mesajının sonunda şu sözlere yer verdi:

"Enfal felaketinin 38. yıl dönümünde, Enfal şehitlerinin ve tüm Kürdistan şehitlerinin aziz ruhlarına binlerce selam gönderiyor; Enfal mağdurlarının onurlu ailelerinin ve yakınlarının acı ve kederini paylaşıyoruz."