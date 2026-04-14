Germiyan 55 bin Enfal kurbanını anıyor: Hiç iyileşmeyen yara

Bugün Germiyan bölgesi, insanlık tarihinin en yürek yakıcı felaketlerinden birini anıyor. Enfal operasyonlarının üçüncü aşamasında Baas rejimi, bu bölgedeki köy ve kasabalara en vahşi yöntemlerle saldırdı. Bu saldırılarda yaklaşık 55 bin masum sivil kurban edildi; onların acısı bugün bile her vatanseverin yüreğini sarsmaya devam ediyor.

Germiyan’da, 14 Nisan 2026 Salı günü, Enfal’in 38. yıl dönümü vesilesiyle kurban yakınlarının katılımıyla bir anma töreni düzenlendi.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani’nin de ifade ettiği gibi, bu tarih Kürt halkının tarihinde "kara bir gün" olarak yer alıyor. Enfal saldırılarının Germiyan bölgesini hedef alan üçüncü aşaması, sürecin en ağır ve zorlu dönemi olarak kabul ediliyor.

Saldırı, 7 Nisan 1988 sabahı yaklaşık 17 farklı noktadan eş zamanlı olarak başlatıldı ve 20 Nisan’a kadar sürdü. Ancak saldırıların şiddeti ve gaddarlığı nedeniyle 14 Nisan, Kürdistan Parlamentosu tarafından resmi olarak "Germiyan Enfal Günü" olarak belirlendi.

Bu saldırı dalgasında Baas rejimi, Germiyan’daki tüm yerleşim yerlerini yerle bir etti. Kutsal değerleri de hedef alan rejim, camileri havaya uçurdu ve hatta su kaynaklarını beton dökerek kullanılamaz hale getirdi. Baas ordusu, bölge halkının parasını, hayvanlarını ve tarım makinelerini yağmalayarak bölgede yaşam umuduna dair hiçbir iz bırakmadı.

O dönemde tutuklanarak cezaevlerine götürülenlerin büyük bir kısmı "Nugra Salman" kampına sevk edildi. Orada kurbanların bir kısmı diri diri toprağa gömüldü, büyük bir çoğunluğu ise açlık, susuzluk ve ağır işkenceler altında hayatını kaybetti.

Mevcut koşullar nedeniyle bu yıl resmi bir tören yapılmayacağı duyurulmasına rağmen, Enfal kurbanlarının yakınları toplu halde mezarlıklara ve Enfal Anıtı’na akın etti. Aileler, bu yas dolu günde sevdiklerinin aziz hatırasını onurlandırmak ve saygı duruşunda bulunmak için bir araya geldi.