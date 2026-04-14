KYB'den Kerkük tavizi: Cumhurbaşkanlığı için valilik makamı verildi

Kurdistan24’ün ulaştığı bilgilere göre Irak Cumhurbaşkanlığı seçim süreci çerçevesinde Bafil Talabani, Muhammed Halbusi, Kays Hazali ve Reyan Keldani arasında varılan siyasi anlaşma uyarınca, Kerkük Valiliği makamının Türkmen ve Sünni bileşenler arasında dönüşümlü olarak değiştirilmesine karar verildi.

Anlaşmanın içeriği, Irak Cumhurbaşkanlığı makamı için Nizar Amedi’ye oy verilmesi karşılığında Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) Kerkük Valiliği makamından feragat ettiğine işaret ediyor. Muhammed Halbusi’nin ara buluculuğuyla gerçekleşen bu adımın, KYB’nin Türkiye ile yakınlaşmasını amaçladığı belirtilirken, buna karşılık Parlamentodaki her iki Türkmen üyesi de KYB’nin cumhurbaşkanı adayına oy verdi.

Ulaştığımız kaynak, KYB’nin valilik makamından vazgeçmesi karşılığında vali yardımcılığı, Kerkük Emniyet Müdürlüğü ile Dubiz ve Dakuk kaymakamlıklarını talep ettiğini açıkladı. Bu kapsamda Bafil Talabani, anlaşmanın uygulama mekanizmasını görüşmek üzere Bağdat’ta Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Saman ile bir araya geldi.

Anlaşmanın bu yılın haziran ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor. Buna göre valilik makamı, bir sonraki İl Meclisi seçimlerine kadar ilk 7 ay Türkmenlere teslim edilecek, bu sürenin ardından ise Sünni Araplara devredilecek.

Bu anlaşmanın içeriğinin sızması, Kürt kesimlerinde ve hatta KYB içerisinde büyük bir tepki ve öfke dalgasına yol açtı. Anlaşmaya karşı çıkanlar, KYB’nin daha önce "Reşid Otel" anlaşması sonrası valilik makamını başka hiçbir tarafa teslim etmeyeceğini sert bir dille reddetmesine rağmen atılan bu adımı, Kürtler için Kerkük’te büyük bir yenilgi olarak değerlendiriyor.