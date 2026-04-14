Başkan Barzani, Ezidi Yeni Yılı’nı kutladı

Mesud Barzani, bugün (14 Nisan 2026 Salı), Ezidi Yeni Yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Ezidi Yeni Yılı vesilesiyle, Kürdistan'da ve dünyada yaşayan tüm Ezidilere "en sıcak" tebriklerini ileten Başkan Barzani mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ezidi kardeşlerimiz Kürdistan halkının ayrılmaz bir parçasıdır ve bu vesileyle onların acılarının paylaştığımızı ve taleplerini tüm gücümüzle desteklediğimizi vurguluyoruz. Tüm bayram ve özel günlerinizin mutlu ve huzur içinde geçmesini diliyorum."