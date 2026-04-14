İçişleri Bakanlığı: Kürdistan Bölgesi savaşın bir parçası değil

2 saat önce

İçişleri Bakanlığı, ABD ve İran arasında sağlanan geçici ateşkesin ardından Kürdistan Bölgesi'ne ikinci kez bomba yüklü insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, bugün (14 Nisan 2026 Salı), dört İHA'yla Kürdistan Bölgesi'ne saldırıı düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi'nin savaşın bir parçası olmadığı yönündeki değişmeyen tutumunu vurgulayarak, Kürdistan'ın istikrarının ve vatandaşların huzurunun artık hedef alınmaması çağrısında bulundu.