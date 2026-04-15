Trump: Önümüzdeki iki gün içinde "sürpriz" gelişmeler olacak

ABD Başkanı Donald Trump, önümüzdeki iki gün içinde büyük ve "şaşırtıcı" gelişmelerin yaşanmasını beklediğini belirterek, bir anlaşmaya varılmasının Tahran'ın ülkesini yeniden inşa edebilmesi için en iyi seçenek olduğunu söyledi.

ABC News’e özel bir demeç veren Donald Trump, İran ile olan ateşkes süresini uzatmayı planlamadığını, çünkü büyük olasılıkla buna ihtiyaç duyulmayacağını bildirdi.

Bir anlaşmaya varılması için müzakerelerin sürdüğü bir dönemde konuşan Trump, "Sanırım önümüzdeki iki gün içinde şaşırtıcı olaylara tanık olacaksınız, gerçekten böyle görüyorum." dedi.

Sonuç ne olursa olsun bir anlaşmaya varılmasının daha iyi olacağını savunan ABD Başkanı, bu sayede İranlıların yeniden inşa sürecine başlayabileceğini söyledi.

Donald Trump, "Şu an farklı bir rejimle karşı karşıyayız. Ne olursa olsun radikalleri yok ettik; onlar artık gittiler ve aramızda değiller." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının sonunda kendi liderliğine vurgu yapan Trump, "Eğer ben başkan olmasaydım, dünya paramparça olurdu." açıklamasında bulundu.