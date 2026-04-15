İran’ın BM Temsilcisi’nden Bahreyn’in suçlamalarına yanıt

İran İslam Cumhuriyeti, Bahreyn ve beraberindeki Körfez ülkelerinin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki suçlamalarına karşı diplomatik bir karşı hamle başlattı.

İran İslam Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrvani, Bahreyn Krallığı’nın son dönemdeki iddia ve suçlamalarına yanıt olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güvenlik Konseyine resmi bir mektup gönderdi.

İrvani mektubunda, "Hükümetimin talimatı doğrultusunda ve daha önceki yazışmaların devamı olarak; Bahreyn Daimi Temsilcisi'nin, bazı Körfez ülkeleri adına 7 Nisan 2026 tarihinde BM’ye sunduğu mektuba yanıt veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Mektubun devamında İrvani, Bahreyn’in mektubunda yer alan tüm iddiaları İran İslam Cumhuriyeti olarak sert bir dille reddettiklerini vurguladı.

İranlı temsilci, söz konusu suçlamaları "gerçekleri kasıtlı olarak çarpıtmaya yönelik, bütünüyle asılsız ve yanıltıcı" olarak nitelendirdi.