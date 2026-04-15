Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı: Bağdat, Kürdistan ve Irak çiftçilerine eşit yaklaşmıyor

Kürdistan Bölgesi Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı, Kürdistanlı çiftçilerin bu yılki buğday mahsulünün teslim alınması ve miktarının belirlenmesi konusunda Irak Hükümetiyle herhangi bir anlaşmaya varılamadığını duyurdu.

Tarım Bakanlığı Koordinasyon ve Teknik Komitesi, 15 Nisan 2026 Çarşamba günü, Iraklı mevkidaşlarıyla gerçekleştirdikleri toplantının ardından bir açıklama yaptı.

Bağdat yönetiminin Kürdistan Bölgesi'nden sadece 292 bin ton buğday almayı kararlaştırdığı, ancak bakanlığın bu düşük miktarı kabul etmediği belirtilen açıklamada, Bağdat’ın belirlediği kotanın hiçbir adalet içermediğini ve Kürdistan Bölgesi’ndeki toplam üretim hacmiyle örtüşmediği vurgulandı.

Bağdat’ın yaklaşımını sert dille eleştirilen açıklamada, "Bağdat, Kürdistanlı çiftçiler ile Iraklı çiftçiler arasında eşit bir tutum sergilemiyor. Bu karar, bölge çiftçilerine yönelik bir zulümdür." ifadeleri kullanıldı.

Kürdistan Bölgesi heyetinin mali haklar ve buğdayın pazarlanması konusunda uzlaşı sağlama çabalarına rağmen, Bağdat'ın 292 bin tonluk sınırlamada ısrar etmesi nedeniyle müzakereler sonuçsuz kaldı.

Kürdistan Bölgesi'ndeki çiftçiler her yıl bu miktarın çok üzerinde üretim yaparken, mahsulün diğer Irak illerinde olduğu gibi merkezi hükümet tarafından satın alınmasını bekliyor. Ancak her yıl alım miktarları ve ödemeler konusunda Kürdistanlı çiftçilere yönelik ayrımcı politikalar uygulanıyor.

Bu yıl yağışların bol olması nedeniyle üretimde ciddi artış beklenirken, Bağdat’ın alım kotasını artırmaması çiftçilerin büyük zarar etmesine ve ürünlerini karaborsada düşük fiyata satmak zorunda kalmasına yol açabilir.