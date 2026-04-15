Güney Kore'den İran'a 500 bin dolarlık insani yardım

Güney Kore, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere uluslararası kuruluşların çağrısı üzerine İran’a 500 bin dolar değerinde insani yardım yapma kararı aldığını duyurdu.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu insani yardımın "Uluslararası Kızılhaç Komitesi" (ICRC) aracılığıyla Tahran’a ulaştırılacağı belirtildi.

Açıklamada, bu mali desteğin İran’ın içinde bulunduğu insani krizin etkilerini hafifletmeye yardımcı olması temennisinde bulunuldu.

Güney Kore’nin bu hamlesi, geçtiğimiz hafta sonu Tahran’a özel bir heyet göndermesinin ardından geldi.

Seul, Hürmüz Boğazı’nda mahsur kalan gemilerinin ve mürettebatının güvenliğini sağlamak amacıyla diplomatik girişimlerini yoğunlaştırmış durumda.

Güney Kore, bölgeye yönelik insani yardımları kapsamında geçtiğimiz ay da Lübnan’a 2 milyon dolarlık yardımda bulunmuştu.