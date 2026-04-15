Irak'ta mart ayında yaklaşık 5 binden fazla çift boşandı

Irak'ta yalnızca mart ayında 5 bin 57 boşanma vakası kaydedildi.

Kürdistan Bölgesi hariç Irak genelinde, boşanmaların sayısı tehlikeli boyutlara ulaşırken, boşanma Irak toplumunun karşı karşıya olduğu yaygın bir olgu haline gelmiş durumda.

Yüksek Yargı Konseyinin istatistiklerine göre bu yılın mart ayında Irak'ta 18 bin 565 evlilik sözleşmesi imzalandı, aynı ayda 5 bin 57 boşanma vakası kaydedildi.

Bu, gerçekleşen evliliklerin yaklaşık yüzde 27'sinin boşanmayla sonuçlandığını gösteriyor.

Bağdat'ta toplam 5 bin 494 evlilik sözleşmesi imzalanırken, 2 bin 77 boşanma vakası da kaydedildi.

Verilere göre Müsenna ise sadece 87 boşanma vakasıyla en düşük boşanma oranına sahip il oldu.

Gözlemciler, Irak'ta boşanma oranlarındaki artışın Irak toplumu için bir tehdit olduğunu ve bu artışın ana nedeninin kötü ekonomik ve sosyal koşullar olduğunu söylüyor.