CENTCOM: İlk 48 saatte hiçbir gemi deniz ablukasını aşamadı

CENTCOM, bugün (15 Nisan 2026 Çarşamba) yaptığı açıklamada, İran limanlarına giriş ve çıkışları hedef alan deniz ablukasının ilk 48 saatinde hiçbir geminin Amerikan güçlerini aşamadığını duyurdu.

Aaçıklamada, ilk 48 saatlik süreçte İran limanlarına giden veya bu limanlardan çıkan gemilerin ABD kuvvetleri tarafından durdurulduğu belirtilerek, 9 ticari geminin ABD kuvvetlerinin uyarılarına uyarak geri döndüğü ya da İran kıyı veya limanlarına yönlendirildiği ifade edildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.