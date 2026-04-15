Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Kürtlere yönelik Enfal Katliamı'na işaret ederek, "Enfal acısı bütün Kürtlerin ortak acısıdır." dedi.

Kurdistan24'e konuk olan DEM Partili Sırrı Sakık, barış süreci ve Kürtlere yönelik Enfal Katliamı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) "soykırım" olarak tanınmasına dair açıklamalar yaptı.

Enfal Katliamı’nın Mecliste "soykırım" olarak tanınmasının barış süreci açısından da büyük bir gelişme ve adım olacağını belirten Sırrı Sakık, "Enfal acısı, bütün Kürtlerin ortak acısıdır." ifadesini kullandı.

Devlet tarafından barış sürecine yönelik henüz somut adım atılmadığına dikkat çeken DEM Partili Srrı Sakık, Kürt sorunun ciddi bir mesele olduğunu ve Kürt milletinin tam bir yüzyıldır her türlü zulme uğradığını ve artık bütün herkesin Meclisin bir an önce adımlar atmasını beklediğini söyledi.

Savaş ve çatışmanın yeniden çıkmasına karşı olduklarının altını çizen Sırrı Sakık, sürecin ilerlemesi için başta Selahaddin Demirtaş olmak üzere, tüm siyasi tutsakların tahliye edilmesi ve kayyum politikasına son verilmesi gerektiğini vurguladı.

"Barış tek taraflı olarak sağlanamaz; barış her iki tarafın da adım atmasını gerektirir." diyen DEM Parti Ağrı Milletvekili, barışın sağlanması için anayasada ve Mecliste Kürt dilinin ve Kürt varlığının ve haklarının tanınması gerektiğini ifade etti.

Sırrı Sakık, bugün (15 Nisan 2026 Çarşamba) Enfal Katliamı’nın "soykırım" olarak tanınması için TBMM'ye kanun teklifi sunmuştu.

TBMM’deki toplantıda söz alan Sırrı Sakık, Enfal Katliamı’nın "soykırım" olarak tanınması için kanun teklifi hazırladığını ve Meclise sunduğunu bildirmişti.

Kürtlerin 100 yıllık süre zarfında 4 parça Kürt coğrafyasında çok acı dolu yıllar yaşadığının altını çizen Sakık, “Bundan 38 yıl önce Güney Kürdistan'da (Kürdistan Bölgesi) Saddam katili tarafından tam 3 yıl boyunca 200 bin Kürt katledildi.” demişti.

“Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl Bosna'daki katliamları bir soykırım olarak görüyorsa, Filistin'de nasıl görüyorsa; ben de dün bir kanun teklifi hazırladım ve bu Meclise sundum.” diyen Sırrı Sakık, Kürtlere karşı yapılan katliamın TBMM tarafından bir soykırım olarak tanınması gerektiğini vurgulamıştı.

Sırrı Sakık konuşmasının devamında, “Eğer birlikte yaşayacak, birlikte bir hukuk oluşturacak isek; Kürtlerin acısı bu Meclisin acısı olmalıdır." sözüne yer vermişti.