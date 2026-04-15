KDP: Kerkük halkının ulusal haklarından asla taviz vermeyeceğiz

Kerkük İl Meclisindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Grubu, halkın iradesi dışında yapılan herhangi bir anlaşmanın parçası olmaya hazır olmadıklarını vurgulayarak, yarınki İl Meclisi toplantısını boykot edeceklerini açıkladı.

KDP Grubu tarafından, bugün (15 Nisan 2026 Çarşamba), yapılan açıklamada, grubun yarın düzenlenecek i il meclisi toplantısına katılmayacağı belirtildi.

Tutumunu açıklayan KDP Grubu, "KDP Grubu olarak yarınki Kerkük İl Meclisi toplantısını boykot edeceğiz. Bu karar sadece geçici bir siyasi tutum değil, partimizin kalıcı ulusal ve değişmez duruşudur." ifadelerini kullandı.

KDP'nin, halkın gerçek temsilcilerinin dışlandığı ve halkın iradesi dışında kararların dayatıldığı bir sürecin parçası olmadığı belirtildiği açıklamada, "Kerkük'ün kaderinin karanlık odalarda ve meşru temsilcilerin gerçek iradesine dönülmeden belirlenmesinin, birlikte yaşama ve ulusal kazanımlara büyük zarar vereceğine kesinlikle inanıyoruz." denildi.

KDP'nin, Kürt kimliğinin bedelini ödemeye hazır olduğu kaydedilen açıklamada, "KDP, her zaman Kürt kimliğinin ve meşru haklardan asla taviz vermeyecektir." vurgusu yapıldı.

KDP Grubu açıklamanın sonunda, Kerkük'teki tüm toplulukların çatısı olmaya devam edeceğini yineledi.