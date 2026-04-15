Beyaz Saray: İslamabad'da görüşmelerin ikinci turu yapılacak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran ile anlaşmaya varma ihtimali konusunda iyimser olduklarını ve ikinci tur görüşmelerinin İslamabad'da düzenleneceğini bildirdi.

Sözcü Leavitt, bugün (15 Nisan 2026 Çarşamba), yaptığı açıklamada, “İran ile yapılacak bir sonraki müzakerelerin büyük ihtimalle İslamabad’da gerçekleşmesi bekleniyor ve Pakistan şu anda tek arabulucu.” dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, "İran konusundaki müzakerelere yoğun şekilde dahil olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Leavitt, "İran ile yürütülen görüşmeler verimli ve devam ediyor; şu anki durum bu." diyerek, "İran ile doğrudan görüşmeler yapılması ihtimali üzerine de halihazırda tartışmalar yürütülüyor." şeklinde konuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü ayrıca, Washington'un İran ile bir anlaşmaya varma ihtimali konusunda "rahat" ve "iyimser" olduklarını belirterek, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Donald Trump'a ülkesinin İran'a hiçbir silah ve mühimmat tedarik etmeyeceğine dair güvence verdiğini açıkladı." dedi.