BAE, Irak Maslahatgüzarı'nı bakanlığa çağırdı

3 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD ve İran arasındaki geçici ateşkese rağmen, Irak topraklarından Körfez ülkelerine yönelik gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırılarını protesto etmek amacıyla Irak'ın BAE Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ömer Abdülmecid Obaidi'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, bugün (15 Nisan 2026 Çarşamba) Irak'ın BAE Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ömer Abdülmecid Obaidi'yi çağırdı ve kendisine bir protesto notası verdi.

Notada, "İran'a bağlı silahlı gruplar ve milisler tarafından Irak topraklarından gerçekleştirilen ve devam eden terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz." denildi.

BAE, grupların ateşkese rağmen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin önemli kurumlara yönelik saldırılarına devam ettiğini belirterek, bunu egemenliklerinin ve hava sahalarının açık bir ihlali ve uluslararası hukukun ve BM Şartı'nın ihlali olarak nitelendirdi. Ayrıca "İran ve gruplarının devam eden saldırılarının bölgesel istikrarı tehdit ettiği ve güvenliği pekiştirmeye yönelik uluslararası çabaları baltaladığı" vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, bu saldırıların Irak'ın Körfez ülkeleriyle ilişkileri için "çok hassas bir tehdit" oluşturduğu ve Irak ile KİK ülkeleri arasındaki iş birliği ve kardeşlik ilişkilerini "olumsuz" etkileyeceği konusunda uyardı.