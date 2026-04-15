Hürmüz Boğazı'nda tansiyon yüksek: ABD, İran gemisinin rotasını çevirdi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı delmeye çalışan bir İran yük gemisinin ABD donanmasına ait bir muhrip tarafından engellendiğini ve rotasının İran’a geri çevrildiğini duyurdu.

CENTCOM'un sosyal medya platformu X üzerinden 16 Nisan 2026 Perşembe günü yaptığı resmi açıklamaya göre dün Bender Abbas Limanı'ndan ayrılarak Hürmüz Boğazı üzerinden İran kıyı şeridi boyunca ilerlemeye çalışan İran bandıralı bir yük gemisi, ablukayı geçmeye teşebbüs etti. Ancak ABD'ye ait USS Spruance güdümlü füze muhribi, geminin önünü keserek rotasını değiştirmesini sağladı.

Açıklamada, pazartesi günü başlayan ablukadan bu yana 10 geminin geri çevrildiği ve şu ana kadar hiçbir geminin ablukayı aşamadığı vurgulandı.

Bu gelişme, ABD Başkanı Donald Trump’ın "abluka bölgesine yaklaşan her geminin derhal imha edileceği" yönündeki sert tehditlerinin ardından geldi.

İran İslam Cumhuriyeti ise ABD’nin bu adımına sert tepki gösterdi. Dini liderin Askeri Danışmanı Muhsin Rızayi, ülkesinin bu ablukaya izin vermeyeceğini ve büyük bir direniş kapasitesine sahip olduklarını ifade etti.

Öte yandan Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'na yönelik her türlü askeri yakınlaşmanın "ateşkesin ihlali" sayılacağı uyarısında bulundu.