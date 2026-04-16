Trump: İsrail ve Lübnan 34 yıl sonra ilk kez görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Lübnan arasında kopan ilişkilerin ardından 34 yıl sonra ilk kez bugün bir görüşme gerçekleştirileceğini duyurdu.

Donald Trump, kendisine ait "Truth Social" platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, bölgedeki tansiyonu düşürmek için yoğun bir çaba sarf edildiğini belirterek, "İsrail ve Lübnan arasında nefes alacak bir alan yaratmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu adımın tarihi önemine dikkat çeken Trump, "İki ülke liderleri yaklaşık 34 yıldır birbirleriyle konuşmadı; ancak bu görüşme bugün gerçekleşecek." dedi.

Trump’ın bu açıklamaları, İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında haftalardır süren şiddetli çatışmaların ardından, birçok haber kaynağının "ateşkes anlaşmasına çok yaklaşıldığını" bildirdiği bir dönemde geldi.

Öte yandan üst düzey bir ABD’li yetkili, Sky News Arabia’ya yaptığı açıklamada, Trump’ın, İsrail ile yapılması muhtemel bir barış anlaşmasının parçası olarak Lübnan’daki düşmanlıkların sona ermesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Yetkili ayrıca, Trump’ın İsrail’den bir ateşkes "talep etmediğini" ve bu konuyu İran ile yürütülen müzakerelerin bir parçası olarak görmediğini, ancak bölge barışına ulaşmak adına olumlu bir adım olarak değerlendirdiğini vurguladı.