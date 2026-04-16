KDP Grup Başkanı: Kerkük Valisi seçim süreci gayrimeşrudur

Irak Parlamentosu Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Grup Başkanı Şaxewan Abdullah, Kerkük İl Meclisinin toplanması ve yeni vali seçimi sürecine ilişkin partisinin tavrını net bir dille ortaya koyup, süreci "gayrimeşru" olarak nitelendirdi.

Sosyal medya platformu Facebook hesabından yayımladığı açıklamada Şaxewan Abdullah, "Bugünkü Kerkük İl Meclisi toplantısı ve valinin belirlenmesi meselesi gayrimeşru bir süreçtir ve Kerküklülerin iradesi dışında gerçekleştirilmiştir." dedi.

Şaxewan Abdullah, KDP’nin "şüpheli Reşid Otel pazarlıkları"na ve Kerkük halkının yüksek menfaatlerine aykırı olan hiçbir anlaşmaya boyun eğmeyeceğini vurguladı.

KDP’nin, Kerkük seçmeninin meşruiyeti ve iradesi dışında gelişen her türlü uzlaşıyı reddettiğini belirten Abdullah, Türkmen bileşenine ilişkin de şunları söyledi:

"KDP, Türkmen kardeşlerimizin hak ve taleplerine karşı olmadığı gibi, aksine tüm bileşenlerin haklarını desteklemektedir. Kentin temsilcilerinin, ayrım gözetmeksizin ve meşru bir çerçevede herkese hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz."

Dün (15 Nisan 2026 Çarşamba) yayımlanan M/232 sayılı acil resmi yazıyla duyurulan Kerkük İl Meclisi toplantısı, bugün saat 12:00’de gerçekleştirilecek. Toplantı gündemine göre mevcut Vali Rebwar Taha Mustafa istifa edecek ve yerine Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman yeni vali olarak göreve başlayacak.

Kurdistan24’ün araştırmasına göre Bafil Talabani, Muhammed Halbusi ve Reyan Keldani arasında varılan mutabakat uyarınca, Kerkük Valiliği makamı Rebwar Taha’dan alınarak Muhammed Seman’a devrediliyor. Anlaşmaya göre Seman yedi ay boyunca valilik yapacak, ardından makam bir Sünni Arap isme geçecek ve bir sonraki yerel seçimlere kadar Sünni Araplarda kalacak.

Buna karşılık Bafil Talabani’nin, Vali Yardımcılığı, Kerkük Polis Müdürlüğü ile Dubiz ve Dakuk Kaymakamlıklarını talep ettiği belirtiliyor. Söz konusu pazarlığın, 11 Nisan Cumartesi günü yapılan oylamada KYB adayı Nizar Amedi’nin Irak Cumhurbaşkanı seçilmesi karşılığında yapıldığı ifade ediliyor.

ITC milletvekillerinin Bağdat’ta KYB adayına destek vermesinin ardından, şimdi sıranın KYB’nin Kerkük Valiliği’ni devretmesine geldiği kaydedildi.