Başbakan Barzani, Balisan ve Şeyh Wesanan katliamı kurbanlarını andı

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Balisan, Şeyh Wesanan ve Xoşnaweti Vadisi katliamında şehit düşenleri saygıyla anarak, federal hükümetin, şehit yakınları ve Enfal mağdurlarına hak ettikleri şekilde tazminat ödemesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Barzani, bugün (16 Nisan 2026) Şeyh Wesanan ve Xoşnaweti Vadisi bölgelerinin eski Irak rejimi tarafından kimyasal saldırıya uğramasının 38'inci yıldönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Balisan, Şeyh Wesanan ve Xoşnaweti Vadisi’nin kimyasal saldırıya uğramasının 39. yıl dönümünde, şehitleri saygı ve minnetle yad eden Başbakan Barzani, “Bu bölgenin mücadeleci halkının çabalarına ve fedakarlıklarına olan derin takdirimizi ifade ediyoruz.” dedi.

Mesajının devamında Mesrur Barzani, “Federal hükümetin, şehitlerin ve Enfal mağdurlarının onurlu ailelerine layıkıyla tazminat ödemesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz." sözlerine yer verdi.