Musul'da 3 yeni toplu mezar açılıyor: Şehit Peşmergelerin de naaşları var

Ninova Valisi Abdulkadir Dahil, geçmişi 10 yıldan fazla bir süreye dayanan üç yeni toplu mezarın açılacağını, bu mezarlardan birinde Peşmerge naaşlarının da bulunduğunu duyurdu.

Vali Abdulkadir Dahil, 16 Nisan 2026 Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, toplu mezarların açılma sürecine dair önemli bilgiler paylaştı.

Terör örgütü DAİŞ’in kaçırıp öldürdüğü “Peşmerge şehitlerinin, Ezidi Kürtlerin ve Musul halkının kanının birbirine karıştığını” vurgulayan Vali Dahil, “Mezarlarda kadın, çocuk, Ezidi Kürtler ve Peşmergelere ait naaşlar tespit edilmiştir." dedi.

Toplu mezarların, terör örgütü DAİŞ’in masum halka karşı işlediği suçların açık bir kanıtı olduğunu belirten Vali Dahil, şunları kaydetti:

"Toplu Mezarlar Dairesi Müdürü, kurbanların yakınlarına DNA testi yapılacağı sözünü verdi. Bu fedakarlıklar daima yüce tutulmalıdır. Terör, etnik köken ve din ayrımı gözetmeksizin tüm Ninova halkını hedef almıştır."

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde toplu mezarların bulunması ve kimlik tespiti için tüm çabaların seferber edildiğini söyleyen Dahil, açılma aşamasında olan üç mezardaki kesin kurban sayısının henüz netleşmediğini ifade etti.

Kurban yakınlarının 10 yılı aşkın süredir sevdiklerinden bir iz aradığının altını çizen Ninova Valisi, mezarlarda Musullu kadın ve çocukların da yer aldığını yineledi.

Kurdistan24 muhabiri Aram Bahtiyar’ın sorusunu yanıtlayan Ninova Valisi, özellikle toplu mezarlardan birinde çok sayıda Peşmerge naaşının bulunduğunu teyit etti.