ABD güçleri Qasrak Üssü'nden çekildi

Tüm ABD güçleri Qasrak askeri üssünden çekildi. Bu güçlerin Ürdün’e intikal ederken, yerlerine Suriye ordusuna bağlı bir tümen konuşlandırılacağı belirtiliyor.

K24’ün 16 Nisan 2026 Perşembe günü edindiği bilgilere göre ABD güçlerinin, Qasrak üssünden çekilme süreci tamamlandı. Tüm birimler üssü boşaltarak Ürdün’e doğru yola çıktı.

Qasrak askeri üssünde boşalan yerler, Suriye ordusuna bağlı 60. Tümen birlikleri tarafından doldurulacak.

Edinilen bilgiler, Suriye ordusunun 60. Tümeni’nin aslında Suriye Demokratik Güçleri (SDG) unsurlarından oluştuğunu ve söz konusu tümen çatısı altında bu üssün korunması görevinin onlara verildiğini ortaya koyuyor.

Donald Trump’ın ABD güçlerinin Suriye’deki varlığına son verme kararının ardından Batı Kürdistan’da (Rojava) hızlı ve büyük saha değişimleri yaşandı. Bir yandan ABD askeri teçhizatını toplarken, diğer yandan yerel güçlerin kontrol haritası yeniden şekilleniyor.

ABD’nin askeri üsleri boşaltma süreci yeni bir aşamaya girdi. 23 Şubat 2026 tarihinde Kurdistan24 muhabiri, ABD güçlerinin ikinci konvoyunun Qasrak üssünden Irak sınırına doğru çekildiğini doğrulamıştı.

Qasrak üssü, bölgedeki en büyük ABD üslerinden biri olduğu için çekilme süreci birkaç aşamada gerçekleştiriliyor. Kamışlo’dan Irak’a doğru ilerleyen ABD konvoyları onlarca askeri araç, zırhlı personel taşıyıcı ve büyük tırlardan oluşuyordu.

ABD’nin çekilmesiyle birlikte askeri üslerin durumu şu şekilde netleşiyor:

Şeddadi Üssü: ABD daha önce buradan çekildi; üssün bir kısmını imha etti, geri kalan kısmını ise Suriye Hükümetine teslim etti.

Tel Beyder Üssü: Qasrak yakınlarında bulunan bu üs daha önce boşaltılmıştı. SDG, bu üssün kendilerine devredileceğini ve güçlerine bağlı bir tugayın karargahı olacağını duyurdu.

Harab al-Jir Üssü: Tüm bu süreçler tamamlandıktan sonra, ABD’nin güçlerini bulundurmaya devam edeceği tek nokta, Til Koçer ile Rimelan arasında yer alan bu üs olacak.