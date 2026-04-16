KDP’den Kerkük yönetimi hakkında net mesaj: Reşid Oteli anlaşması reddedildi

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Merkez Komitesi Üyesi Reber Ahmed, Kerkük vilayet yönetiminin oluşumu ve seçim sonrası gelişmelere ilişkin KDP’nin son tutumunu açıklayarak, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik saldırıları ve hükümet kurma sürecini değerlendirdi.

Reber Ahmed, bugün (16 Nisan 2026 Perşembe) düzenlediği basın toplantısında, tüm tarafların seçim sonuçlarına dönmesi ve seçim galibi olarak belirlenen partilerin tutumuna saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

KDP olarak Kerkük yönetiminde anahtar bir aktör olduklarını belirten Ahmed, “Biz Kürdistan Demokrat Partisi olarak, Kerkük yönetiminde anahtar bir aktör olarak, her zaman Kerkük halkının irade ve arzularına uygun meşru bir yönetim oluşturulmasını umut ettik." diye konuştu.

Geçmişteki çabalarına değinen Ahmed, "Bu çerçevede, Kerkük’teki ilgili taraflarla bir müzakere komitesi oluşturduk ve federal hükümet Başbakanı'nın da katılımıyla birçok toplantı gerçekleştirdik. Amacımız, Kürtler, Türkmenler, Araplar ve Hristiyan bileşenler arasında kapsamlı bir uzlaşı sağlamaktı." dedi.

Birkaç grup ve tarafın KDP’nin çerçevesi dışında, Reşid Oteli’nde yaptığı ve "Reşid Oteli Yönetimi" olarak bilinen anlaşmaya sert tepki gösteren Reber Ahmed, şunları kaydetti:

"Bu anlaşma, bizim tarafımızdan kesinlikle reddedilmektedir. Kerkük seçmeninin meşruiyeti ve iradesi dışında yapılacak hiçbir anlaşma KDP tarafından kabul edilmeyecektir. Reşid Oteli anlaşması temelinde oluşturulacak her şeyi reddediyoruz ve bu temelde düzenlenen hiçbir toplantıya katılmayacağız."

KDP’nin tutumunun, Kerkük’ün Kerkük halkına ait olması ve orada oluşturulacak yönetimin Kerkük seçmeninin meşruiyetini temsil etmesi yönünde olduğunu ifade eden Ahmed, vali pozisyonunun değil, tüm tarafların ve bileşenlerin Kerkük’ün işlerini yürütme sorumluluğunu üstlenmeleri ve tüm halkı temsil etmeleri konusunda hemfikir olmalarının önemli olduğunu belirtti.

Son dönemde Kürdistan Bölgesi topraklarına yönelik füze ve İHA saldırılarına da değinen Ahmed, bölgesel istikrar ve huzur faktörü olduğunu ve komşu ülkeler için asla bir tehdit oluşturmadığını kaydederek, Kürdistan Bölgesi topraklarının siyasi çatışmaların çözüm alanı haline getirilmemesi çağrısında bulundu.

Reber Ahmed, bu saldırıların maddi zararın yanı sıra sivil vatandaşların şehit olmasına ve yaralanmasına yol açtığını ve bunun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Kürdistan Bölgesi’nin iç işleri ve yeni hükümet kabinesinin oluşturulmasına ilişkin olarak Ahmed, siyasi tarafları seçmen iradesine ve seçim sonuçlarına saygı göstermeye çağırdı.

Halka en iyi hizmetleri sunabilecek ve Kürdistan Bölgesi’nin varlığını koruyabilecek güçlü bir hükümetin oluşması için 10. Kabine’nin kurulması yönündeki görüşmelerin hızlandırılması gerektiğini de ifade etti.

Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların, özellikle de Bölge Yönetimi dışındaki Kürdistani bölgeler meselesinin, yalnızca anayasa çerçevesinde ve 140. Maddenin uygulanmasıyla çözülebileceğini yineleyen Ahmed, KDP’nin bu ulusal ve vatani tutumunu sürdüreceğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.