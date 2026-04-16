Pentagon: İran savaşı sonrası silah stoklarını doldurmak yıllar alacak

ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), İran’a karşı savaşta kullanılan silah ve mühimmat stoklarını yeniden doldurmak için birkaç yıla ihtiyaç duyacağını bildirdi.

ABD Füze Savunma Ajansı Direktörü General Heath Collins, Temsilciler Meclisinde düzenlenen bir oturumda yaptığı açıklamada, “Cephaneliklerimizi doldurmak için her gün silah üretiyoruz ancak oluşan bu boşluğu telafi etmek ve stokları tamamlamak birkaç yıl sürecektir.” dedi.

Pentagon yetkilisi, şu aşamada silah ve mühimmat depolarının tam olarak ne kadar sürede eski seviyesine getirilebileceğini kesin olarak belirleyemediklerini de sözlerine ekledi.

Öte yandan, daha önce yayınlanan bazı ABD raporları, operasyonun sadece ilk ayında ABD kuvvetlerinin İran içindeki hedeflere 850 adet “Tomahawk” tipi füze fırlattığını; ayrıca savaşın ilk haftalarında, gelen saldırıları püskürtmek ve insansız hava araçlarını (İHA) imha etmek için 2 binden fazla füze kullanıldığını ortaya koymuştu.