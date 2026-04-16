Başkan Barzani, Rusya'nın Erbil Başkonsolosu'nu kabul etti

"Kerkük, topluluklar arası birlikteliğin ve kardeşliğin örnek bir modeli haline gelmelidir"

Başkan Mesud Barzani ve Rusya'nın Erbil Başkonsolosu Maxim Rubin, Rusya ile Kürdistan Bölgesi arasındaki derin, stratejik ve tarihi ilişkilerini vurguladı.

Başkan Barzani, bugün (16 Nisan 2026 Perşembe) Rusya'nın Erbil Başkonsolosu Maxim Rubin'i kabul etti.

Görüşmede, Rusya Başkonsolosu, ülkesi ile Kürdistan Bölgesi arasındaki derin, stratejik ve tarihi ilişkilerine işaret ederek, Kürdistan Bölgesi'nin dengeli konumunu ve istikrarı koruma çabalarını takdir etti.

Ayrıca, bölgedeki değişim ve gelişmeler hakkındaki görüşlerini dile getiren Maxim Rubin, Rusya'nın, Başkan Barzani'nin bölgedeki olaylar ve gelişmeler hakkındaki görüşlerini öğrenmek istediğini belirtti.

Başkan Barzani ise Kürdistan Bölgesi ile Rusya arasındaki tarihi ilişkilerin derinleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca bölgedeki son gelişmelere değinen Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin hiçbir zaman savaş ve gerilimden yana olmadığını, hiçbir sorunun savaş ve askeri çatışma yoluyla çözülemeyeceğine, sorunların müzakere ve diplomasi yoluyla çözülmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Kürdistan Bölgesi'nin bölgedeki çatışmanın bir parçası olmadığını ve bölgedeki herhangi bir askeri hareketi veya savaşı desteklemediğini vurgulayan Başkan Barzani, "Ne yazık ki, bu net tutuma rağmen, bölgeye çok fazla haksızlık yapıldı ve yoğun füze ve drone saldırıları nedeniyle çok sayıda vatandaş şehit oldu veya yaralandı." dedi.

Kerkük meselesine de değinen Başkan Barzani, Kerkük'ün topluluklar arası birlikteliğin ve kardeşliğin örnek modeli haline gelmesi gerektiğine inandığını yineledi.

Kerkük, topluluklar arası birlikteliğin ve kardeşliğin örnek bir modeli haline gelmelidir.Başkan Barzani ayrıca, KDP'nin her zaman tüm toplulukların haklarını destekleyip, topluluklar ve insanlar uğruna kendi kazanımlarını feda ettiğini ifade etti.

Mesud Barzani, Reşid Otel'in şüpheli işlemlerinin devam ettirilmesi yoluyla Kerkük seçmenlerinin iradesiyle ve halkının kaderiyle oynanmasından hiçbir şekilde yana olmadıklarını vurguladı.