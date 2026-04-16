DEM Parti Sözcüsü: Komisyonun görevi yasal çerçeveyi belirlemektir

"Barış meselesinin artık ertelenmeyeceği bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, “Komisyonun görevi örgütün silah bırakma süreci ile birlikte ortaya çıkacak durumu yönetecek yasal çerçeveyi belirlemektir.” dedi.

DEM Parti Sözcüsü Doğan, bugün (16 Nisan 2026 Perşembe), partisinin güncel gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Barış süreciyle ilgili konuşan Doğan, "Türkiye'de barış meselesinin artık ertelenemez bir noktaya geldiğini düşünüyoruz." diyerek, şunları söyledi:

"Kürt meselesinin çözümsüzlüğü bu ülkenin iliklerine kadar işlemiş vaziyette. Bu da çeşitli veçheleriyle karşımıza çıkıyor. Çözümsüzlük demokrasiyi kilitliyor. Çözümsüzlük ekonomik krizi derinleştiriyor. Çözümsüzlük toplumsal kutuplaşmayı, yarılmayı, ayrışmayı büyütüyor. Yoksulluk, adaletsizlik ve ekolojik yıkım gibi çeşitli formlarda karşımıza çıkıyor. Bunların hiçbiri toplam tablo içerisinde birbirinden ayrı değerlendirebileceğimiz başlıklar değil. Yaşanan felaketler de tesadüf değil. Dolayısıyla yanlış politik tercihlerin sonuçlarını yaşıyoruz. Bu yanlış politik tercihler ortadan kalktığında bu sonuçlar da büyük oranda değişmeye başlayacaktır."

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan raporun üzerinden epey zaman geçtiğini hatırlatan Ayşegül Doğan, "Ne zaman uygulanacak tartışmaları sürdü. Araya Ramazan ayı girdi. Ramazan ayından sonra Ramazan Bayramı işaret edildi. Ramazan Bayramı geçti, hala gündeme alınmadı. Hazırlanan bu raporun artık altını doldurmak gerekiyor. Orada işaret edilen başlıkları somut hale getirmek gerekiyor. Toplumun haklı beklentilerini karşılamak gerekiyor. Bu tarihi kavşakta Meclis’in üstleneceği sorumluluk kritik bir önem taşıyor. Bunu da ilk kez söylemiyoruz. Türkiye'nin çıkarı, sürecin hukuki ve siyasal bir zeminde ilerlemesinde yatıyor. Barış için, özgürlük için, eşitlik için, demokrasi için yasal çalışmaların yürütülmesinde yatıyor Türkiye'nin çıkarı." dedi.

DEM Parti Sözcüsü, hala yasal çerçeve ile ilgili adım atılmadığını belirterek, "Bu yasal çerçeveye ilişkin komisyon tarafından ortak uzlaşıyla belirlenmiş konulara dair bir takvimlendirme dahi yapılmadı. Partimiz bu tarihsel eşikte pozisyonunu, tavrını yeniden hatırlatma ihtiyacı hissediyor." ifadelerini kullandı.