Trump: Lübnan’da 10 günlük ateşkes anlaşmasına varıldı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasında ateşkese varıldığını, salı günü başlayacak olan ateşkesin 10 gün süreceğini bildirdi.

Donald Trump, bugün (16 Nisan 2026 Perşembe), Social Truth hesabı üzerinden yaptığı mesajla, İsrail ile Lübnan arasında ateşkese varıldığını açıkladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile "benzersiz ve verimli" görüşmeler yaptığını belirten Trump, "İki ülke barışı sağlamak için 10 günlük bir ateşkes ilan etme konusunda anlaştı ve bu ateşkesin yerel saatle 17:00'de yürürlüğe girmesi planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Trump, İsrail ve Lübnan heyetlerinin salı günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun da katılımıyla 34 yıl sonra ilk kez Washington'da bir araya geldiğini söyledi.

Donald Trump, siyasi kariyerinde dünya çapında dokuz savaşı durdurduğunu belirtti ve yeni girişimi "onuncu savaş" olarak nitelendirerek, "bölgeyi istikrara kavuşturma konusundaki Washington'un kararlılığını" vurguladı.