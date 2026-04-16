KDP Sözcüsü: Kerkük uğruna birçok fedakarlık yaptık

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sözcüsü Mahmud Muhammed, Kerkük'teki mevcut durumun Reşid Otel anlaşmasının bir devamı olduğunu ve KDP'nin bu anlaşmaya karşı tutumunun net olduğunu söyledi.

KDP Sözcüsü Muhammed, bugün (16 Nisan 2026 Perşembe), yaptığı açıklamada, KDP olarak Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki toplulukların haklarını her zaman desteklediklerini belirtti.

Tüm dini ve etnik grupların meşru haklarının güvence altına alınmasının ülkenin istikrarı ve ilerlemesi üzerindeki etkisinin önemine değinen KDP Sözcüsü, "Kerkük'ün tüm toplulukların bir arada yaşamasının merkezi olduğuna inanıyoruz" dedi.

KDP'nin tutumunun net olduğunu söyleyen Mahmud Muhammed, Kerkük'teki mevcut durumun Reşid Otel anlaşmasının bir devamı olduğuna işaret etti.

Mahmud Muhammed, KDP'nin Kerkük ve sevgili halkı için birçok fedakarlıkta bulunduğunu belirterek, "Tüm siyasi partilerin ve topluluk temsilcilerinin birlikte aldığı kararları ve önerileri destekliyoruz." dedi.