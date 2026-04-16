Kerkük'teki iki Türkmen partisinden "Reşid Otel" anlaşmasına ret

Kerkük'teki iki Türkmen siyasi partisi, ortak bir bildiriyle "Reşid Otel" anlaşmasını reddettiklerini açıkladı.

Türkmen Birlik Partisi ve Türkmen Doğu Partisi tarafından, bugün (16 Nisan 2026 Perşembe) yayımlanan ortak bildiride "Reşid Otel" anlaşmasına karşı olduklarını açıkladı.

Bildiride, "Kerkük Valiliğinin Türkmen Cephesi'ne veya başka bir partiye devredilmesinden yana değiliz ve karanlık odalarda yapılan bu anlaşmayı desteklemiyoruz, şiddetle reddediyoruz." denildi.

İki Türkmen partisi Kerkük'ü "Kürt şehri" olarak nitelendirdi ve şehrin, partilerin siyasi anlaşmasına göre değil, Kerkük'ün asıl evlatlarının oylarına ve seçimlerin meşruiyetine göre yönetilmesi gerektiğini vurguladı.