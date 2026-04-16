Muhammed Saman, Kerkük Valiliğine atandı

Kerkük Valisi Rebwar Taha'nın istifası onaylandıktan sonra Muhammed Saman Kerkük'ün yeni Valisi olarak atandı.

Kerkük İl Meclisinin bugünkü (16 Nisan 2026 Perşembe) toplantısında ilin yerel yönetim yapısında bir dizi değişiklik onaylandı.

Toplantının başında, Meclis, KYB, Babilon Hareketi ve bazı Arap taraflar arasında 10 Ağustos 2024 tarihinde Bağdat'taki Reşid Oteli'nde imzalanan anlaşmaya göre Rebwar Taha'nin Kerkük Valiliği görevinden istifasını resmen onayladı.

Daha sonra oylama süreci gerçekleşti; Meclisin 14 üyesinden 12'si, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Saman'ın lehine oy kullandı.

Toplantıda ayrıca, Meclisin yasal ve idari yapısını tamamlamak üzere Neşet Şawezi Kerkük İl Meclisi Başkan Yardımcısı olarak seçildi.

KYB'nin bu anlaşmadaki payı şu şekildedir:

Avesta Muhammed, Kerkük Merkez Kaymakamlığı görevine atandı

Adnan Hüseyin, Dakuk Kaymakamlığı görevine atandı