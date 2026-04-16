Neçirvan Barzani, Antalya Diplomasi Forumu’na katılacak

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, resmi davetlileri arasında yer aldığı Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Türkiye’ye gitti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre forum kapsamında, Neçirvan Barzani, bölgedeki durum ve ortak ilgi alanına giren çeşitli konular hakkında foruma katılan ülkelerin temsilcileriyle üst düzey görüşmeler yapması planlanıyor.

Antalya Diplomasi Forumu

"Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla 5. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2026) düzenlenecek.

ADF2026, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde 17-19 Nisan'da yapılacak.

"Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek" ana temasıyla düzenlenecek olan foruma 150'den fazla ülkeden 20'yi aşkın devlet ve hükümet başkanı, yaklaşık 15 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, 40'tan fazlası dışişleri bakanı olmak üzere 50'nin üzerinde bakan, 75'i uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere 460'ı aşkın üst düzey zevatın yanı sıra aralarında akademisyen ve öğrencilerin de bulunduğu 5 bine yakın konuğun katılması bekleniyor.

ADF2026 kapsamında lider panelleri dahil olmak üzere 40'tan fazla etkinlik ve oturumun düzenlenmesi planlanıyor.