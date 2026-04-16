Donald Trump: İran savaşı yakında sona eriyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü savaşın sona ermek üzere olduğunu ve kapsamlı barışa zemin hazırlamak amacıyla ateşkesin sürdüğünü, bu nedenle savaşın yeniden alevlenmeyeceğini savundu.

Donald Trump, 17 Nisan 2026 Cuma günü, Las Vegas şehrinde düzenlenen bir toplantıda, "İran savaşı çok yakında sona eriyor ve ABD'nin askeri performansı tamamlanmıştır. İran'da zafer çok yakın ve askeri operasyonlar sadece iki ay sürdü." açıklamasında bulundu.

Sürecin çok kolay ilerlediğini ve Washington'un İran'da istediği her şeyi yapabilecek güçte olduğunu belirten Trump, "ABD ordusu dünyanın en güçlü ordusudur" vurgusunu yaptı.

ABD Başkanı, savaşa girmek istemediğini ifade ederek, "Tahran'ın nükleer silah edinmesinin engellenmesi gerektiğini." açıkladı.

Trump'ın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer nokta ise İran'ı övmesi oldu. Trump, İran için "Güçlü ve zeki bir ülke, sert savaşçıları var." ifadelerini kullandı.

Ayrıca dün (16 Nisan 2026 Perşembe), Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını teslim etmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Bu durum, her iki tarafın da altı haftalık savaşı sona erdirecek bir barış anlaşmasına varmaya yakın olduğunun göstergesi olarak değerlendirildi.