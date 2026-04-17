Lübnan ordusu İsrail'i ateşkesi ihlal etmekle suçluyor

Lübnan ordusu, İsrail'i birçok "saldırgan eylem" gerçekleştirmek ve ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlarken, İsrail ordusu, Güney Lübnan sakinlerini Litani Nehri'nin güneyindeki bölgelere yaklaşmamaları konusunda uyarıyor.

Lübnan ordusu tarafından 17 Nisan 2026 Cuma günü yapılan açıklamada, perşembe gününü cumaya bağlayan gece yarısı ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana, İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen çeşitli ihlallerin kayda geçtiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail birçok "saldırgan eylem" yapmakla suçlanırken, Güney Lübnan'daki bazı köylerin aralıklı olarak bombardımanlarla hedef alındığı ifade edildi.

Bu ihlaller nedeniyle Lübnan ordusu, vatandaşlardan ülkenin güneyindeki köy ve kasabalarına dönüşlerini ertelemelerini istedi.

Öte yandan İsrail ordusu, Güney Lübnan sakinlerine Litani Nehri'nin güneyindeki bölgelere gitmemeleri konusunda uyarıda bulunarak; İsrail ile Hizbullah arasındaki ateşkesin başlamasına rağmen kuvvetlerinin hala bu bölgelerde konuşlu olduğunu açıkladı.

Dün gece itibarıyla 10 günlük ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, ateşkesin uzatılma ihtimalinin bulunduğunu belirtirken, İsrail'in "kendini savunmak için gerekli tüm önlemleri alma hakkına sahip olduğunu" vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ayrıca, bu açıklamanın İsrail ve Lübnan'ın onayıyla yapıldığını ve ateşkes şartları üzerinde bir mutabakat zaptı niteliğinde olduğunu kaydetti.