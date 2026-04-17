Trump: İsrail'le ateşkes Lübnan için tarihi bir gündür

3 saat önce

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkesin başladığı günün Lübnan için tarihi bir gün olduğunu belirtirken, Hizbullah'ın ateşkes sürecinde "bilgece ve uygun" bir şekilde davranmasını temenni ederek, artık katliamları durdurma ve barışı tesis etme vaktinin geldiğini söyledi.

Donald Trump, 17 Nisan 2026 Cuma günü, "Truth Social" üzerinden yaptığı paylaşımda, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkese ilişkin iyimserliğini dile getirdi.

Trump, "Bugün Lübnan için tarihi bir gün olabilir. Bazı olumlu şeyler yolda." dedi.

Daha önce aynı platformda yaptığı bir başka açıklamada ise Trump, "Hizbullah'ın bu kritik aşamada uygun bir şekilde ve bilgelikle hareket etmesini umuyorum, eğer bunu yaparlarsa onlar için büyük bir an olacak. Sonunda barış istikrarlı bir şekilde sağlanmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın bu açıklamaları, Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiği sırada geldi. Trump, iki ülke arasında barışın sağlanacağını ve ateşkes anlaşmasının Hizbullah'ı da kapsadığını yineledi.

Diplomatik çabalara ilişkin olarak Trump, şunları söyledi:

"Bu çok ilginç bir konu çünkü 48 yıl aradan sonra ilk kez böyle bir şey oluyor, Bibi Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı burada, Beyaz Saray'da bir araya gelecekler. Bugün her ikisiyle de mükemmel bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim."

Trump ayrıca, ateşkesin gerçekleşeceğini ve Hizbullah'ı da kapsayacağını belirterek, "Sanırım bu, bir savaşı sona erdirdiğim 10'uncu sefer olacak." diye kaydetti.