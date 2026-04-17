Neçirvan Barzani ve Tom Barrack, Kürdistan Bölgesi-ABD ilişkilerini görüştü

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile bir araya geldi.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün (17 Nisan 2026 Cuma) Neçirvan Barzani’nin, Antalya Diplomasi Forumu’ndaki programı çerçevesinde Tom Barrack ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin ABD ile ilişkileri, Suriye’deki son durum ve bu ülkedeki Kürtlerin vaziyetinin ele alındığı bildirildi.

Orta Doğu’daki gelişmeler ile savaşın bölge güvenliği üzerindeki etkilerine dair fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, savaşın Irak ve Kürdistan Bölgesi üzerindeki etkilerine dikkat çekildiği aktarıldı.

Açıklamaya göre barışın tesisi, bölgede huzur ve istikrarın korunması amacıyla sürekli koordinasyon ve ortak çalışmanın önemini vurgulanırken, karşılıklı ilgi duyulan diğer bazı konular da gündeme geldi.