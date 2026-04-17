Ahmed Hilali: SDG güçlerinin Suriye kurumlarına dahil edilmesinde ilerleme kaydedildi

SDG ile 29 Ocak’ta varılan anlaşmanın uygulanmasını takip etmekle görevli Cumhurbaşkanlığı ekibinin sözcüsü Ahmed Hilali, Ahmed Şaraa ile Mazlum Abdi arasında dün gerçekleşen görüşmenin yeni bir anlaşma içermediğini, aksine SDG güçlerinin Suriye kurumlarıyla birleştirilmesi konusundaki takibin bir parçası olduğunu bildirdi.

Ahmed Hilali, Suriye El-İhbariye kanalına yaptığı açıklamada, 29 Ocak’ta varılan anlaşmanın doğrudan cumhurbaşkanlığı tarafından takip edildiğini kaydederek, bu dosya ile ilgili özel toplantıların gerek Dışişleri Bakanlığı gerekse Cumhurbaşkanlığı ekibi aracılığıyla aralıklarla yürütüldüğünü açıklayarak, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) liderleriyle yapılan saha görüşmelerinin, gelecek aşamaya yönelik planları geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Sözcü ayrıca, 29 Ocak 2026’da varılan anlaşmada birleşme sürecinin tamamlanması için bir aylık bir süre öngörüldüğünü ancak idari ve organizasyonel karmaşıklıklar nedeniyle uygulamanın geciktiğini ifade etti.

Birleşme sürecinde ilerleme kaydedildiğini teyit eden Hilali, SDG güçleri tarafından 60. Tümen Komutanlığına isim listelerinin sunulduğunu, bu tümen kapsamında Haseke vilayetinde bir tugay oluşturulması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Her tugayın yaklaşık 1300 savaşçıdan oluşacağını, ayrıca bu birliklere komuta etmeleri için bir dizi subayın özel eğitim kurslarına alınacağını kaydeden Ahmed Hilali, daha önce SDG güçlerinin kontrolünde olan cezaevlerinin yönetimini İçişleri Bakanlığının devralacağını söyledi.

Ahmed Hilali, bu meseleyi tamamlanması için hazırlık aşamasında olan ve üzerinde kademeli olarak çalışılan hassas dosyalardan biri olarak nitelendirdi.

Sözcü ayrıca, gelecekte yeni sınır kapılarının açılması ve güvenliğin güçlendirilmesinin yanı sıra, adli hizmetlerin iyileştirilmesine yardımcı olacak Adliye Sarayının açılması gibi daha fazla adımın atılacağını söyledi.

Anlaşmanın uygulanmasındaki gecikmenin nedenine ilişkin ise Hilali şunları söyledi:

“Zorluklar kurumların yeniden yapılandırılmasıyla ilgilidir. Haseke vilayeti, yeniden düzenlenmesi gereken ve idari olarak hükümet kurumlarına bağlı olan 60'tan fazla müdürlüğü bünyesinde barındırıyor. Bunun yanı sıra, yıllardır atıl durumda olan kurumlar ile SDG tarafından kurulan diğer kurumların varlığı idari bir iç içe geçmişliğe yol açmıştır ve bu da kademeli bir çözüm gerektirmektedir."

Eğitim ve hizmet sektörü hakkında da konuşan Ahmed Hilali, Haseke’ye bir eğitim müdürünün atandığını ve hasar gören okulların onarıldığını belirtti. Hilali, Afrin’e toplam 8 bin aileden yaklaşık 2 bin ailenin geri dönmesinin okullar üzerindeki baskıyı azaltmaya yardımcı olduğunu ve diğer ailelerin geri dönüşünün sürdüğünü ifade etti.

Vatandaşlık dosyasına ilişkin olarak Hilali, vatandaşlık verilmesi hakkında yayılan bilgilerin doğru olmadığını vurgulayarak, çalışmaların kayıtlı olmayan kişilerin başvurularının titiz hukuki ve güvenlik prosedürlerine göre incelenmesi ve işleme alınmasıyla sınırlı olduğunu açıkladı.