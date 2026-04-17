İbrahim Güçlü’ye "PKK propagandası" suçlamasıyla hapis cezası

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, hukukçu ve siyasetçi İbrahim Güçlü’ye "PKK propagandası yapmak" suçlamasıyla 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verirken, Güçlü, söz konusu paylaşımların çalınan sosyal medya hesabı üzerinden yapıldığını, mahkemenin ise bunu bir "fırsat" olarak değerlendirdiğini savundu.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "örgüt propagandası" iddiasıyla hakkında hapis cezası verilen İbrahim Güçlü, davanın duruşmasında yaptığı savunmada, "1967 yılından beri Kürt milletinin özgürlük davasını yürütüyorum ve bu benim için bir onurdur. Bu uğurda hapis yattım ve sürgünlere maruz kaldım." dedi.

PKK ile ilişkilendirilmesine sert tepki gösteren Güçlü, mahkeme heyetine hitaben, "Bana Kürdistan’ın özgürlüğünü talep ettiğim için dava açabilirsiniz, ancak PKK propagandasıyla suçlamanız benim için bir utanç vesilesidir. PKK bir devlet örgütüdür ve şu an devletle birlikte çalışmaktadır. Biz PKK’ye karşı olduğumuz için bizi tasfiye etmek istiyorlar, bu davalar da bu yüzden açılıyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabının çalındığını belirten Güçlü, hesabı ele geçiren kişilerin kendi adına hem PKK propagandası içeren paylaşımlar yaptığını hem de İbrahim Güçlü’yü PKK karşıtı tutumundan dolayı "özeleştiri veriyormuş" gibi gösteren içerikler paylaştığını kaydetti.

İbrahim Güçlü, mahkemenin söz konusu paylaşımları bir "fırsat" olarak gördüğünü ve derhal dava açtığını söyledi.

Paylaşımların kendisine ait olmadığını mahkemenin de gayet iyi bildiğini vurgulayan Güçlü, buna rağmen kendisine 1 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini sözlerine ekledi.