Koordinasyon Çerçevesi yeni başbakan adayını belirlemek üzere toplanıyor

Irak Parlamentosu İmar ve Kalkınma Koalisyonu Sözcüsü Firas Meslavi, Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin yarın yeni başbakan adayını belirlemek üzere toplanacağını bildirdi.

Irak Haber Ajansı’na (INA) 17 Nisan 2026 Cuma günü konuşan Firas Meslavi, Irak cumhurbaşkanının seçilmesinin ardından Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin yarın (18 Nisan Cumartesi) bir araya geleceğini belirtti.

Meslavi, toplantının temel amacının başbakanlık makamı için yeni bir isim üzerinde anlaşmaya varmak olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı seçiminden sonra anayasal sürelere bağlı kalma konusunda bir sorumlulukla karşı karşıya olduklarını ifade eden Meslavi, bu toplantıyla siyasi tıkanıklığı sona erdirmeyi ve ulusal bir mutabakat zemini oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Meslavi ayrıca, "İmar ve Kalkınma Koalisyonu olarak bu toplantının, Irak halkının beklentilerini karşılayacak ve hizmet odaklı bir ulusal hükümetin kurulması için bir başlangıç noktası olmasını istiyoruz." dedi.

Daha önce Şii Koordinasyon Çerçevesi tarafından başbakan adayı olarak Nuri el-Maliki ismi öne sürülmüştü. Ancak ABD’nin Maliki’nin yeniden başbakan olmasına yönelik "vetosu" ve karşı duruşu nedeniyle süreç ilerleyememiş, bu durum Şii blokunu yeni bir aday arayışına girmeye mecbur bırakmıştı. Yarınki toplantıda bu kördüğümün çözülmesi bekleniyor.