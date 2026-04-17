Üç İran petrol tankerinin Hürmüz Boğazı’nı geçtiği bildirildi

ABD’nin İran limanlarına yönelik deniz ablukası başlatmasından bu yana ilk kez, toplam 5 milyon varil petrol taşıyan 3 İran tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçerek dünya pazarlarına doğru yola çıktı. Gelişme, denizcilik veri takip şirketi Kpler tarafından doğrulandı.

Kpler tarafından 17 Nisan 2026 Cuma günü paylaşılan verilere göre ABD’nin yaptırım listesinde yer alan "Deep Sea", "Sonia 1" ve "Diona" adlı üç petrol tankeri, çarşamba günü İran’ın Harg Adası’ndan hareket ederek Hürmüz Boğazı’nı güvenli bir şekilde geçti.

Bu durum, Washington’un Tahran’ın petrol ihracatını engellemek amacıyla ablukayı sıkılaştırmasından bu yana gerçekleşen ilk büyük sevkiyat olarak kayıtlara geçti.

Sevkiyatın detaylarına ilişkin farklı iddialar da gündeme geldi. İran’ın yarı resmi haber ajansı Fars, çarşamba günü "Alicia" adlı bir başka geminin 2 milyon varil petrolle ablukayı kırarak uluslararası sulara ulaştığını duyurmuştu. Ancak Londra Borsası Grubu (LSEG) ve Kpler verileri bu iddiayı yalanlıyor. Söz konusu verilere göre Alicia gemisi, İran petrolü ihraç etmek için değil, Irak’tan petrol yüklemek üzere Basra Körfezi’ne boş bir şekilde giriş yaptı.

İran’ın bu hamlelerine karşın her girişim başarılı sonuçlanmadı. Reuters haber ajansı, Çinli bir şirkete ait olan ve ABD yaptırımları altındaki "Rich Star" adlı geminin ablukayı kıramadığını bildirdi. Salı günü Hürmüz Boğazı’ndan çıkış yapmaya çalışan geminin, çarşamba günü geri dönmek zorunda kaldığı belirtildi.

Washington’un bölgedeki gemi trafiğini çok yakından takip ettiği bir süreçte yaşanan bu hareketlilik, bölgedeki "enerji savaşları" ve bilek güreşinde yeni bir aşama olarak değerlendiriliyor.