TBMM Başkanı, ölümünün 1. yılında Sırrı Süreyya Önder'i andı

"Sırrı Süreyya Önder, bu uğurda sergilediği nezaketli ve samimi duruşuyla daima saygıyla hatırlanacaktır"

4 saat önce

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Sırrı Süreyya Önder’i, vefatının birinci yılında anarak, "Sırrı Süreyya Önder, sergilediği nezaketli ve samimi duruşuyla daima saygıyla hatırlanacaktır." dedi.

Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder'i vefatının 1'inci yılında andı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Merhum TBMM Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimizi, vefatının birinci yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ülkemizde dayanışma ve kardeşlik ikliminin oluşması için mücadele göstermiş Sırrı Süreyya Önder, bu uğurda sergilediği nezaketli ve samimi duruşuyla daima saygıyla hatırlanacaktır. Mekanı cennet olsun."

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan 2025 tarihinde saat 22.41'de, şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulansla, kalp akciğer canlandırması eşliğinde hastaneye kaldırılmıştı.

Önder'in tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesinden 3 Mayıs'ta yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir." denilmişti.