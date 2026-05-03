Netanyahu: Pilotlarımız İran'a saldırmaya hazır

44 dakika önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin hava kuvvetlerinin üstünlüğü sayesinde İsrail'in gerektiğinde İran topraklarının her noktasına ulaşma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

Binyamin Netanyahu, , 3 Mayıs 2026 Pazar günü, İsrail'in her zaman düşmanlarından daha güçlü olması gerektiğini belirterek, "Kapasitemizi artırmak amacıyla çok sayıda gelişmiş F-35 ve F-15 tipi savaş uçağı satın alıyoruz." dedi.

Bu uçakların İsrail'in havadaki hakimiyetini pekiştireceğini ifade eden İsrail Başbakanı, "Pilotlarımız oldukça yetenekli ve ihtiyaç duyulması halinde İran hava sahasındaki her noktaya ulaşmak için tam teyakkuz halindeler." diye ekledi.

İnsansız hava araçları (İHA) tehdidiyle mücadele konusuna da değinen Netanyahu, birkaç hafta önce bu tehdide karşı koymak için özel bir proje başlatılması talimatını verdiğini açıkladı.

Netanyahu, "Denklemi tamamen değiştirecek olan ve (Mavi-Beyaz) şirketinin ürünü olan öncü uçaklar geliştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmasının bir diğer bölümünde ülkesinin yerli sanayiye dayanma stratejisinden bahseden Netanyahu, "İsrail içinde silah üretimine yatırım yapılması talimatını verdim. Bu amaçla, silah tedarikinde artık dış ülkelere bağımlı kalmamak için önümüzdeki 10 yıl içinde savunma bütçesine 350 milyar şekel (yaklaşık 119 milyar dolar) ekleme yapacağız." ifadelerini kullandı.