İspanya Başbakanı'nın uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

2 saat önce

Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Madrid'den Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i taşıyan uçağın, teknik bir sebepten dolayı Ankara'ya acil iniş yaptığı duyuruldu.

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin Başbakanlık kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için Ermenistan'a giden Başbakan Pedro Sanchez'i taşıyan uçağın yaşanan teknik bir sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yaptığı açıklandı.

Teknik arızanın önemli olmadığı ancak protokolün uygulandığı belirtilirken, Sanchez'in geceyi Ankara'da geçireceği ve sabah erken saatte Erivan'a geçeceği bilgisi paylaşıldı.

Sanchez, son olarak 4 Eylül 2025 tarihinde Paris'te yapılan Ukrayna ile ilgili bir toplantıya da uçak arızası nedeniyle katılamamıştı.