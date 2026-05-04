Kabine bugün toplanıyor: Komisyon raporu ışığında atılacak yasal adımlar ele alınacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, bugün toplanması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, barış sürecinde gelinen aşama ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda kabul edilen rapor ışığında atılacak yasal adımları görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, bugün (4 Mayıs 2026 Pazar), yapılacak toplantının öncelikli gündemi; barış süreci, Orta Doğu'daki gelişmeler ve ekonomiye yansımaları olacak.Toplantıda Orta Doğu'daki gelişmeler ve ekonomiye yansımalarının yanı sıra Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi üzerinde durulacak. Ayrıca İsrail'in Lübnan ve Filistin topraklarındaki saldırıları ile Küresel Sumud Filo'suna yönelik müdahalesi de ele alınacak.

Kabine toplantısında enerji fiyatlarındaki yükselişlere rağmen dezenflasyon sürecinin devamını sağlamak için yapılacaklar gündeme gelecek.

Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programı ile piyasalardaki son durum değerlendirilecek.

Barış süreci de Kabinenin gündeminde yer alacak. Süreçte gelinen aşama ile Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda kabul edilen rapor ışığında atılacak yasal adımlar toplantıda ele alınacak.