ABD, Hürmüz Boğazı'nda "Özgürlük Projesi"ni başlattı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilerin güvenli geçişini sağlamak amacıyla “Özgürlük Projesi”ne destek vermeye başladığını, operasyonda güdümlü füze destroyerleri, 100’den fazla hava unsuru, insansız platformlar ve 15 bin askerin görev alacağını duyurdu.

Operasyonun ABD Başkan Donald Trump’ın talimatıyla başlatıldığı belirtilen açıklamada, görevin uluslararası ticaret koridorundan serbest geçiş yapmak isteyen ticari gemilere destek sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

CENTCOM'un açıklamasına göre operasyonda ABD ordusuna ait güdümlü füze destroyerleri, 100’den fazla kara ve deniz konuşlu hava unsuru, çok alanlı insansız platformlar ve 15 bin asker görev alacak.

ABD Başkanı Donald Trump da bugünden itibaren, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamıştı.

Trump, "İran, Orta Doğu ve ABD'nin iyiliği için, bu ülkelere gemilerini bu kısıtlı boğazdan güvenli bir şekilde çıkaracağımızı, böylece işlerine özgürce ve sorunsuz bir şekilde devam edebileceklerini söyledik." ifadesini kullanmıştı.

Herhangi bir ülke ismi zikretmeyen Trump, söz konusu ülkeler için, "Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler" ifadesini kullanmış ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetmişti.

Hürmüz Boğazı, dünyadaki petrol ve petrol ürünlerinin yaklaşık %20'sinin geçtiği en önemli su yollarından biri. Deniz trafiğindeki bu aksama, ABD donanmasının 13 Nisan'dan bu yana İran limanlarına uyguladığı sıkı abluka dönemine denk geliyor.